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Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: andamento sostenuto per l'EURO STOXX Automobiles & Parts
Giornata di guadagni per l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata a 441,87 punti.
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