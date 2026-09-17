Milano 14:36
52.455 +0,94%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 14:36
10.779 +0,85%
Francoforte 14:36
25.787 +0,98%

Francoforte: movimento negativo per Renk

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: movimento negativo per Renk
Retrocede Renk, con un ribasso del 2,25%.
Condividi
```