Milano 12:09
52.222 +0,49%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
51.462 -1,21%
Londra 12:09
10.718 +0,27%
Francoforte 12:09
25.671 +0,52%

Parigi: positiva la giornata per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Stellantis
Bene la casa automobilistica italo-francese-statunitense, con un rialzo del 2,11%.
Condividi
```