Milano 12:10
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Piazza Affari: in acquisto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: in acquisto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In forte aumento il comparto del commercio in Italia, che con il suo +1,75% avanza a quota 92.170,9 punti.
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