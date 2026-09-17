Milano
12:10
52.216
+0,47%
Nasdaq
16-set
28.945
+0,02%
Dow Jones
16-set
51.462
-1,21%
Londra
12:10
10.715
+0,25%
Francoforte
12:10
25.667
+0,51%
Giovedì 17 Settembre 2026, ore 12.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in acquisto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: in acquisto il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
17 settembre 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
In forte aumento il
comparto del commercio in Italia
, che con il suo +1,75% avanza a quota 92.170,9 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: sotto i livelli della vigilia il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Crolla a Piazza Affari il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Argomenti trattati
Italia
(928)
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Retail
+2,03%
Altre notizie
Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: rosso per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: giornata depressa per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: movimento negativo per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Piazza Affari: andamento rialzista per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Guide
Titoli di Stato: quando convengono e come leggere prezzo e rendimento
I titoli di Stato sono obbligazioni emesse da un governo per raccogliere denaro dagli investitori. Chi li acquista presta quindi capitale allo Stato e riceve in cambio una remunerazione che può...
leggi tutto