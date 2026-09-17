Milano 9:26
52.318 +0,67%
Nasdaq 16-set
28.945 +0,02%
Dow Jones 16-set
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Londra 9:27
10.785 +0,91%
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SILVER del 16/09/2026

Finanza
SILVER del 16/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre

Giornata negativa per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,10%.

Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,47, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,96.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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