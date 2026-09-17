SILVER del 16/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 settembre
Giornata negativa per il metallo prezioso, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,10%.
Lo status tecnico dell'argento mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 62,47, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 63,98. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 61,96.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)