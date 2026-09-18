Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Giornata negativa per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,82%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del greggio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 106,77. Primo supporto a 102,82. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 101,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)