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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,41%)

Il CAC40 passa di mano in avvio a 8.153,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Parigi (-0,41%)
Debole l'indice di Parigi, in calo dello 0,41%, dopo aver iniziato a 8.153,54 punti.
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