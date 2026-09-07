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/ Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,3%)
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,3%)
L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 3.930,12 punti
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Finanza
07 settembre 2026 - 03.38
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