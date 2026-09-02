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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Il DAX passa di mano in avvio a 25.886,67 punti
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02 settembre 2026 - 09.04
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Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,32%, dopo aver iniziato a 25.886,67 punti.
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