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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)

Il DAX passa di mano in avvio a 25.886,67 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Francoforte (-0,32%)
Debole l'indice della Borsa di Francoforte, in calo dello 0,32%, dopo aver iniziato a 25.886,67 punti.
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