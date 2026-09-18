Francoforte: nuovo spunto rialzista per Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Scambia in profit Carl Zeiss Meditec , che lievita del 2,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Carl Zeiss Meditec , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Carl Zeiss Meditec mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 29,36 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 29,84. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 29,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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