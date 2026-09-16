Milano 15:29
51.916 +0,70%
Nasdaq 15-set
28.938 0,00%
Dow Jones 15-set
52.093 -0,63%
Londra 15:29
10.722 +0,60%
Francoforte 15:29
25.488 +0,34%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Evotec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Evotec
Bene Evotec, con un rialzo del 2,14%.
Condividi
```