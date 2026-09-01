Deutsche Borse, turnover di 136 miliardi di euro ad agosto trainato da SAP

(Teleborsa) - I mercati cash di Deutsche Boerse , società finanziaria tedesca che gestisce la Borsa di Francoforte, hanno generato un turnover di 136,12 miliardi di euro ad agosto 2026 (123,32 miliardi di euro nello stesso mese dell'anno precedente, 163,37 miliardi di euro il mese precedente).



In particolare, 131,56 miliardi di euro sono stati attribuibili a Deutsche Borse Xetra (vs 119,98/157,51 miliardi di euro), portando il volume medio giornaliero di scambi su Xetra a 6,26 miliardi di euro (vs 5,71/6,85 miliardi di euro). I volumi di scambio su Deutsche Borse Francoforte sono stati pari a 4,55 miliardi di euro (anno precedente: 3,34 miliardi di euro / mese precedente: 5,86 miliardi di euro).



Per tipologia di asset, le azioni hanno rappresentato complessivamente 102,83 miliardi di euro. Gli scambi di ETF/ETC/ETN hanno generato un fatturato di 31,56 miliardi di euro. Il volume degli scambi in obbligazioni è stato di 0,59 miliardi di euro, in certificati di 1,10 miliardi di euro e in fondi di 0,04 miliardi di euro.



Il titolo DAX con il maggior volume di scambi su Xetra ad agosto è stato SAP con 9,47 miliardi di euro. Deutsche Lufthansa ha guidato l'indice MDAX con 915,79 milioni di euro, mentre Carl Zeiss Meditec ha guidato l'indice SDAX con 192,28 milioni di euro. Nel segmento ETF, il Vanguard FTSE All-World UCITS ETF ha generato il maggior volume con 885,6 milioni di euro.



I cinque titoli con il maggior volume di scambi sulla trading venue della Deutsche Borse Frankfurt sono stati SK HYNIX con 1,02 miliardi di euro, Micron Technology con 65,9 milioni di euro, NVIDIA con 43,5 milioni di euro, Microsoft con 33,2 milioni di euro e Samsung Electronics con 30,3 milioni di euro.

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