Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia hi-tech tedesca , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,11%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo scenario di breve periodo di Infineon evidenzia un declino dei corsi verso area 55,7 Euro con prima area di resistenza vista a 56,34. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 55,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```