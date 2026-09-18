Milano 10:15
52.200 -0,35%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 10:15
10.754 -0,57%
Francoforte 10:15
25.571 -0,57%

Oro: 4.393,07 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 4.393,07 dollari alle 08:30
L'Oro vale 4.393,07 dollari l'oncia (+1,19%) alle 08:30.
Condividi
```