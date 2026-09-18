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Piazza Affari: perdite consistenti per il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: perdite consistenti per il settore assicurativo italiano
Giornata da dimenticare per l'indice delle società assicurative, che retrocede a 50.864,91 punti, ritracciando del 2,67%.
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