SILVER del 17/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 3,57%.
Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 65,97. Supporto stimato a 63,72. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 68,22.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)