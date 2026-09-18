Milano 10:19
52.211 -0,33%
Nasdaq 17-set
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Dow Jones 17-set
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Londra 10:19
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SILVER del 17/09/2026

Finanza
SILVER del 17/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Brilla il metallo prezioso, che chiude la seduta con un aumento del 3,57%.

Le tendenza di medio periodo dell'argento si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 65,97. Supporto stimato a 63,72. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 68,22.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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