Francoforte: balza in avanti TUI

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per TUI , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,24%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TUI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di TUI si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 6,476 Euro. Prima resistenza a 6,628. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 6,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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