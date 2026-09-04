Milano 10:45
51.994 -0,48%
Nasdaq 3-set
29.482 0,00%
Dow Jones 3-set
53.686 +1,18%
Londra 10:45
10.820 -0,10%
Francoforte 10:45
26.004 0,00%

Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Porsche Automobil Holding
Balza in avanti la holding impegnata nel settore automobilistico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,64%.
Condividi
```