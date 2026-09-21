Francoforte: scambi al rialzo per Bechtle
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Bechtle, in guadagno del 2,21% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Bechtle è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Bechtle suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,85 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,43. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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