Francoforte: scambi al rialzo per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca , in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Infineon rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo del produttore di chip ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 57,63 Euro. Supporto a 56,92. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 58,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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