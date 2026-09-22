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A Francoforte, forte ascesa per ThyssenKrupp

Migliori e peggiori, In breve
A Francoforte, forte ascesa per ThyssenKrupp
Ottima performance per il produttore di acciaio, che scambia in rialzo del 4,28%.
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