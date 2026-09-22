Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: indice DAX del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,07%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 25.759,8, mentre i supporti sono stimati a 25.347,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 26.172,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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