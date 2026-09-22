Analisi Tecnica: indice DAX del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +1,07%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 25.759,8, mentre i supporti sono stimati a 25.347,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 26.172,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)