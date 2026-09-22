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Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Frazionale rialzo per indice spagnolo, che mette a segno un modesto profit a +1,08%.

Lo scenario di medio periodo di IBEX 35 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19.866,2. Supporto a 19.548,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 20.184,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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