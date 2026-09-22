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Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,24% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.960,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,24% alle 05:48
Risultato positivo dell'1,24% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.960,36 punti.
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