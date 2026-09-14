Milano
11-set
52.512
0,00%
Nasdaq
11-set
29.368
+0,91%
Dow Jones
11-set
52.573
+0,98%
Londra
11-set
10.650
0,00%
Francoforte
11-set
25.569
0,00%
Lunedì 14 Settembre 2026, ore 08.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,14% alle 05:48)
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,14% alle 05:48)
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.893,74 punti
In breve
,
Finanza
14 settembre 2026 - 05.48
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,14% alle 05:48 e scambia a 3.893,74 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,07%)
Borsa: Andamento laterale per Shanghai (+0,04%)
Borsa: Male Shanghai, in discesa -2,3% alle 05:48
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -2,17% alle 05:48
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -1,76% alle 05:48
Borsa: Giornata positiva per Shanghai, in rialzo dell'1,01%
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,02% alle 05:48)
Borsa: Consolida sui livelli della vigilia Shanghai (-0,19% alle 05:48)
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,86%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dell'1,41%
Guide
COT nei futures: cos’è il Commitments of Traders e come usarlo nelle strategie di investimento
Il COT, acronimo di Commitments of Traders, è un insieme di report settimanali pubblicati dalla Commodity Futures Trading Commission, l’autorità statunitense che vigila sui mercati dei derivati.
leggi tutto