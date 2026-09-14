Milano 11-set
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Dow Jones 11-set
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Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,14% alle 05:48)

L'Indice della Borsa di Shanghai tratta sulla parità a 3.893,74 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Shanghai (+0,14% alle 05:48)
Shanghai passa di mano con un trascurabile +0,14% alle 05:48 e scambia a 3.893,74 punti.
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