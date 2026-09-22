Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Francoforte: senza freni Fraport

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: senza freni Fraport
Seduta decisamente positiva per il gestore dell'aeroporto di Francoforte, che tratta in rialzo del 4,13%.
Condividi
```