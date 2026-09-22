OPAS Telecom Italia, le adesioni salgono al 63,2% nel secondo giorno di riapertura dei termini

(Teleborsa) - Nel secondo giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM
, risulta che sono state apportate 76.253.184 azioni.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione apportate durante la riapertura dei termini raggiungono quota 84.832.988. La percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il Periodo di Offerta sulle azioni oggetto di Offerta si attesta pertanto al 63,2005%.
L'OPAS è stata riaperta ieri 21 settembre e si concluderà il 25 settembre.
Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato nei giorni 24 e 25 settembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.