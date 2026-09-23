Adyen scippa il Cfo a Klarna: titolo giù alla borsa di Amsterdam

(Teleborsa) - Adyen , società olandese specializzata in pagamenti elettronici ed eCommerce, ha annunciato la nomina Niclas Neglen nel ruolo di Cfo. Il ruolo era rimasto vacante dal mese di maggio dopo l'inattesa uscita di Ethan Tandowsky.



Neglen, che ricopriva la carica di Cfo della concorrente Klarna, assumerà il nuovo ruolo a partire dal 1° febbraio 2027. In manager ha già servito come Cfo e direttore operativo dell'area EMEA di HSBC Private Bank ed ha una lunga esperienza di ruoli di vertice in grandi multinazionali come General Electric.



Il consiglio di sorveglianza proporrà la nomina di Neglen al consiglio di amministrazione in un'assemblea straordinaria, da convocarsi previa approvazione da parte della banca centrale olandese.



Dopo la notizia, le azioni Ayden cedono oltre il 2% alla Borsa di Amsterdam, nonostante la società abbia anche annunciato altre novità positive.



Adyen oggi ha annunciato anche una partnership strategica con la fintech danese Flatpay, a suoporto dell'espansione di quest'ultima in Europa. Flatpay offre soluzioni di pagamento a oltre 100mila PMI in tutta Europa e, grazie a questa partnership, potrà integrare la suite finanziaria di Adyen nella propria piattaforma, aprendo la strada a prodotti come regolamento istantaneo, anticipi di cassa, conti aziendali ed emissione di carte.

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