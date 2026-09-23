Bancomat e Centro studi APSP insieme in sperimentazione it-wallet

(Teleborsa) - Bancomat entra a far parte del percorso di sperimentazione IT-Wallet promosso dal Centro Studi Associazione Prestatori Servizi di Pagamento con l’obiettivo di sviluppare e valutare casi d’uso concreti nell’ambito dell’identità digitale e dell’ecosistema dei pagamenti.



L’iniziativa - spiega la nota - rappresenta uno dei primi sviluppi della nuova fase avviata con l’accreditamento del Centro Studi APSP, da parte dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale ente abilitatore della sperimentazione IT-Wallet.



Attraverso il percorso, Bancomat potrà sperimentare l’impiego dell’identità digitale e degli attestati elettronici nei propri servizi e processi. In particolare, l’azienda approfondirà le opportunità legate all’identificazione e all’autenticazione digitale, valutando come questi strumenti possano rendere più semplici, sicure e interoperabili le interazioni tra utenti, wallet e operatori dell’ecosistema dei pagamenti.



Il Centro Studi APSP lavorerà insieme a BANCOMAT nella definizione e nella sperimentazione dei casi d’uso, mettendo a disposizione competenze di settore, supporto metodologico e capacità di coordinamento nell’ambito del percorso IT-Wallet.



Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di studio promosso dal Comitato di ricerca del “Trust Data Identity Network”, finalizzato ad analizzare e sperimentare l’impatto dei nuovi modelli di identità digitale e delle attestazioni elettroniche nei principali settori economici.

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