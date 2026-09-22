Burlando (AD Bancomat): “Sicurezza dei pagamenti e sovranità nazionale, un legame sempre più stretto”

(Teleborsa) - "L’affermarsi della globalizzazione ci ha erroneamente fatto pensare che, attraverso il commercio e l’efficienza, il mondo avrebbe assistito ad un progresso ininterrotto". Sono le parole di Fabrizio Burlando, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Bancomat a margine dell’evento WeSec promosso da ABI e in corso a Milano.



"E’ evidente che non è così ed oggi quando si parla di sicurezza si parla sempre più spesso di sovranità, da quella energetica a quella digitale che è cruciale perché ogni giorno una enorme quantità di interazioni avvengono grazie a quel canale. Quella dei pagamenti è un’infrastruttura critica sulla quale passano dati fondamentali per la sicurezza nazionale. La sfida alla quale stiamo lavorando con i partner europei è quella di collegare su scala continentale le infrastrutture di pagamento dei singoli paesi mantenendo elevati livelli sia di servizio che di sicurezza per costruire così un’alternativa ai grandi circuiti internazionali", conclude Burlando.

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