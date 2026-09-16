Ostiamare e Bancomat insieme in una partnership all’insegna del talento e del territorio





(Teleborsa) - Contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso lo sport con un progetto orientato a coinvolgere anche le nuove generazioni. Da qui nasce la partnership tra l’“Bancomat è vicina ogni giorno a milioni di italiani e sostiene le loro passioni, tra cui lo sport e il calcio. - ha sottolineato,, Amministratore delegato di Bancomat - Con la partnership con l'Ostiamare, questa attenzione si traduce in vicinanza al territorio e alle giovani generazioni. Per BANCOMAT, essere un'azienda sostenibile significa costruire relazioni di valore con realtà come l'Ostiamare, radicate nel proprio contesto. Con questa collaborazione vogliamo accompagnare il percorso del Club, condividerne la visione e rafforzare il rapporto con la sua comunità”.Il marchio Bancomat sarà presente sul fronte della. La collaborazione nasce da una convergenza di valori e dalla volontà di costruire nel tempo una relazione capace di andare oltre la tradizionale logica della sponsorizzazione. Uno dei pilastri di questo progetto è rappresentato dal settore giovanile, che oggi coinvolge. Questo testimonia come l’As Ostiamare Lido Calcio non è solo un centro sportivo, ma anche un presidio di socialità, formazione e aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie.Secondo il presidente dell’Ostiamare,, si tratta di “un importante riconoscimento del percorso di rinascita e rigenerazione che il Club ha intrapreso, con l’ambizione di contribuire concretamente alla crescita del territorio e della sua comunità. Avere al nostro fianco un’azienda di questo livello significa condividere una visione che mette al centro le persone, l’inclusività e il ruolo dello sport nella costruzione di opportunità e senso di appartenenza. Il nostro obiettivo non è soltanto formare calciatori, ma accompagnare i giovani nella loro crescita, aiutandoli a diventare cittadini consapevoli e parte attiva della comunità. Siamo orgogliosi di questa partnership, che rafforza il nostro progetto e ci dà ulteriore impulso nel percorso intrapreso insieme a Ostia e al suo territorio”, ha concluso.La collaborazione si svilupperà inoltre attraverso attività legate al matchday, alla comunicazione digitale, agli eventi e alle iniziative rivolte alla comunità dell’Ostiamare, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di incontro e partecipazione.