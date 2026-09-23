Milano 17:35
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Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,31%

L'Indice della Borsa di Shanghai archivia la giornata a 3.937,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Shanghai, in flessione dello 0,31%
Shanghai segna un mediocre calo dello 0,31%, terminando gli scambi a 3.937,85 punti.
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