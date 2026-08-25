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Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,59%

L'Indice della Borsa di Shanghai apre appena sotto la parità a 3.882,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Shanghai, in calo dello 0,59%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa cinese, in flessione dello 0,59%, a quota 3.882,01 in apertura.
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