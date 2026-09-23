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Crolla a Piazza Affari il settore assicurativo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Piazza Affari il settore assicurativo italiano
L'Indice delle società assicurative crolla dell'1,61%, scendendo fino a 49.482,93 punti.
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