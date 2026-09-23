GOLD del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Piccolo spunto rialzista per il metallo giallo, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,27%.
Lo scenario di medio periodo dell'oro ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 4.402,5. Supporto a 4.286. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 4.519,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)