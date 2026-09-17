Milano 17:35
52.386 +0,80%
Nasdaq 19:08
29.448 +1,74%
Dow Jones 19:08
51.818 +0,69%
Londra 17:35
10.816 +1,19%
Francoforte 17:35
25.717 +0,70%

OPA Recordati, le adesioni si mantengono al 49,5%

Finanza
OPA Recordati, le adesioni si mantengono al 49,5%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie Recordati , risulta che oggi 17 settembre sono state presentate 49 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 98.281.714, mantenendosi intorno al 49,50% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 31 agosto e si concluderà il 15 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Recordati acquistate sul mercato nei giorni 14 e 15 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```