Quadro rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Apprezzabile rialzo per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, tra i componenti del FTSE 100, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Scottish Mortgage Investment Trust presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 15,72 sterline, con stop loss individuato in area 14,58 pounds, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```