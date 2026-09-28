Quadro rialzista per T.RowePrice

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Apprezzabile rialzo per la società di gestione degli investimenti , tra i componenti dell' S&P-500 , in guadagno dell'1,13% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 105,5 USD, con stop loss posto a quota 95,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```