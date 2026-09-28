Quadro rialzista per T.RowePrice
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Apprezzabile rialzo per la società di gestione degli investimenti, tra i componenti dell'S&P-500, in guadagno dell'1,13% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 105,5 USD, con stop loss posto a quota 95,6 Dollari USA e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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