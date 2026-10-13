Londra: scambi negativi per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Retrocede il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , con un ribasso del 2,24%.



La tendenza ad una settimana di Polar Capital Technology Trust è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Polar Capital Technology Trust confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 6,832 sterline con primo supporto visto a 6,739. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 6,703.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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