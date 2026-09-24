Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:53
30.272 -0,65%
Dow Jones 17:53
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Londra 17:35
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.834,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.834,12 in apertura.
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