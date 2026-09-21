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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,05%

L'Indice Hang Seng chiude a 25.010,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dell'1,05%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +1,05%, terminando la sessione a 25.010,45 punti.
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