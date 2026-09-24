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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Insurance

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Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Insurance
In rialzo il comparto assicurativo dell'Area Euro, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 570,07 punti.
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