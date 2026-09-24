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Francoforte: giornata depressa per SAP

Migliori e peggiori
Francoforte: giornata depressa per SAP
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca, che presenta una flessione dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 184,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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