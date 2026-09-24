Francoforte: giornata depressa per SAP

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia software tedesca , che presenta una flessione dell'1,90%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di SAP rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve della società tech è in rafforzamento con area di resistenza vista a 184,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 181,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 187.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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