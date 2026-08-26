Francoforte: SAP scende verso 176,3 Euro

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.



La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tech . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, SAP evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 180,2 Euro. Primo supporto a 176,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 175.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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