Francoforte: SAP scende verso 176,3 Euro
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia software tedesca, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,17%.
La tendenza ad una settimana di SAP è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società tech. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, SAP evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 180,2 Euro. Primo supporto a 176,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 175.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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