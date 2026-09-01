Francoforte: giornata depressa per SAP
(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca, con un ribasso del 2,14%.
Il movimento di SAP, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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