Francoforte: giornata depressa per SAP

(Teleborsa) - Retrocede la compagnia software tedesca , con un ribasso del 2,14%.



Il movimento di SAP , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società tech rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 187,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 185,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 189,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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