GOLD del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Seduta negativa per il metallo giallo, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 4.287,5.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.256,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.349,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.225,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)