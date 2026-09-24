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GOLD del 23/09/2026

Finanza
GOLD del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Seduta negativa per il metallo giallo, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 4.287,5.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.256,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.349,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.225,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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