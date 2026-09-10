Milano 16:52
51.796 -0,15%
Nasdaq 16:52
29.214 -0,71%
Dow Jones 16:52
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Londra 16:52
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Francoforte 16:52
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Petrolio a 99,62 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
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Prezzo del greggio Wti a 99,62 dollari per barile alle 15:40.
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