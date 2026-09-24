PLC, OPA Pendant Power al via il 28 settembre
Per il Cda il prezzo OPA di 3,08 euro è congruo
(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’OPA obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power ed avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di PLC, dedotte quelle già detenute dall’Offerente.
L’Offerente pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 3,08 cum dividendo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente.
Il periodo di adesione avrà inizio il 28 settembre 2026 e terminerà il 16 ottobre 2026, salvo proroghe. Il pagamento del
corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta avverrà il 23 ottobre 2026.
Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per le sedute del 26, 27, 28, 29 e 30 ottobre 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione. Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 6 novembre 2026.
La società ha inoltre fatto sapere che il proprio Cda ha approvato il Comunicato dell’Emittente relativo all’OPA promossa da Pendant Power a fronte di un corrispettivo unitario pari a 3,08 euro. In particolare, il Consiglio, esaminati i documenti e sentiti i pareri degli amministratori indipendenti e dell'esperto indipendente, ha ritenuto che il corrispettivo sia congruo per i possessori di azioni PLC.
(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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