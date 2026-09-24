PLC, OPA Pendant Power al via il 28 settembre

Per il Cda il prezzo OPA di 3,08 euro è congruo

(Teleborsa) - La Consob ha approvato il documento di offerta relativo all’OPA obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power ed avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di PLC , dedotte quelle già detenute dall’Offerente.



L’Offerente pagherà agli aderenti all’Offerta un corrispettivo pari ad Euro 3,08 cum dividendo per ciascuna Azione portata in adesione all’Offerta e acquistata dall’Offerente.



Il periodo di adesione avrà inizio il 28 settembre 2026 e terminerà il 16 ottobre 2026, salvo proroghe. Il pagamento del

corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta avverrà il 23 ottobre 2026.



Qualora ne ricorrano i presupposti, i termini per aderire all’Offerta saranno riaperti per le sedute del 26, 27, 28, 29 e 30 ottobre 2026, salvo proroga del Periodo di Adesione. Il pagamento del corrispettivo a coloro che hanno portato le proprie Azioni in adesione all’Offerta durante la Riapertura dei Termini avverrà il 6 novembre 2026.



La società ha inoltre fatto sapere che il proprio Cda ha approvato il Comunicato dell’Emittente relativo all’OPA promossa da Pendant Power a fronte di un corrispettivo unitario pari a 3,08 euro. In particolare, il Consiglio, esaminati i documenti e sentiti i pareri degli amministratori indipendenti e dell'esperto indipendente, ha ritenuto che il corrispettivo sia congruo per i possessori di azioni PLC.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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