Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 18:24
30.391 -0,26%
Dow Jones 18:24
51.350 -0,31%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

SILVER del 23/09/2026

Finanza
SILVER del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sessione negativa per il metallo prezioso, che termina in flessione a 64,79.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 64,02. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 66,33. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 63,25.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```