Analisi Tecnica: indice DAX del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico del DAX suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 25.162,4 con tetto rappresentato dall'area 25.474,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 25.058,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)